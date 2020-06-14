Очевидец — о столкновении самолётов в Пулково: Никто не паниковал

При столкновении самолётов компаний S7 и "Уральские авиалинии" на борту паники не было. Об этом телеканалу "360" рассказал один из пассажиров.

По его словам, во время взлёта ничто не предвещало беды, пока пилот не затормозил. Собеседник телеканала признался, что едва не уснул, ожидая, когда же судно поднимется в небо, но внезапная остановка привела его в себя.

— Это случилось перед поворотом на взлётную полосу. Мы просто сидели, ждали, когда нас заберут, отбуксируют. Ждали какой-то информации. Никто не паниковал, все были спокойны, — добавил он.