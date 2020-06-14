После столкновения самолётов в Пулково проводится прокурорская проверка

По факту столкновения двух самолётов на взлётно-посадочной полосе в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
— По предварительным данным, при рулении один самолёт зацепил крылом хвостовую часть другого. Высадка всех пассажиров произведена в штатном режиме, пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не допущено, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на место инцидента выехал транспортный прокурор Петербурга. Как сообщили в пресс-службе "Уральских авиалиний", пассажиры пострадавшего самолёта уже вылетели в Калининград на резервном воздушном судне.
Напомним, сегодня в Пулково на взлётно-посадочной полосе самолёты авиакомпаний "Уральские авиалинии" и S7 не смогли разъехаться на трассе и зацепились крыльями. В результате происшествия никто не пострадал, аэропорт работает в штатном режиме.