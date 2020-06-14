В СКР озвучили возможные причины крушения катера на Камчатке

Следователи выделили несколько причин, которые могли привести к крушению катера "Тихий" на Камчатке. Гипотезы раскрыли в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СКР.

— Отрабатываются следующие версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, нарушение правил управления судном или технические его неисправности, — уточнили в заявлении.

В пресс-службе отметили, что сотрудники ведомства уже начали ознакомление с документацией. Параллельно следователи осматривают судно и проводят ряд других мероприятий, которые помогут разобраться в произошедшем.