Путин: Россия выступает против радикальных методов борьбы за законные права

Президент России Владимир Путин отметил, что Советский Союз и РФ всегда с большой симпатией относились к борьбе афроамериканцев за свои естественные права, однако, если она приобретает характер погромов, в этом нет ничего хорошего. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-1".

— Это известная проблема, давняя проблема Соединённых Штатов. Когда это приобретает — даже на фоне совершённых преступлений — элемент такого радикального национализма, экстремизма, то ничего хорошего здесь ожидать не приходится, — сказал Путин, отметив, что Россия такого никогда не поддерживала.