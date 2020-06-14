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Путин: Россия выступает против радикальных методов борьбы за законные права

Глава РФ подчеркнул, что если противостояние приобретает экстремистский характер, то ничего хорошего ожидать не приходится.

2015

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Президент России Владимир Путин отметил, что Советский Союз и РФ всегда с большой симпатией относились к борьбе афроамериканцев за свои естественные права, однако, если она приобретает характер погромов, в этом нет ничего хорошего. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-1".

Это известная проблема, давняя проблема Соединённых Штатов. Когда это приобретает — даже на фоне совершённых преступлений — элемент такого радикального национализма, экстремизма, то ничего хорошего здесь ожидать не приходится, — сказал Путин, отметив, что Россия такого никогда не поддерживала.

Напомним, смерть афроамериканца Джорджа Флойда в результате задержания американскими полицейскими стала причиной массовых протестов против расизма и произвола правоохранителей в США и странах Европы. Шествия в поддержку протестующих прошли в Лондоне, Афинах и Вене.

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