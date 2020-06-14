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Путин: Поправки в Конституцию РФ станут шагом к демократизации общества

Президент отметил, что изменения позволят закрепить нормы, которые созрели, но не нашли места в нынешнем основном законе.

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин ответил на заявления критиков, считающих, что введение поправок в основной закон страны может привести к олигархическому правлению и диктатуре.

Он объяснил, что новые нормы предусматривают отказ от существенных полномочий со стороны главы государства. Так, к примеру, сейчас президент сам назначает председателя правительства с согласия Государственной думы, а затем — министров. С принятием поправок процедура изменится.

Ситуация меняется кардинально — теперь окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент — так же, как по министрам. А президент в предложенном варианте не имеет права их отклонить. Эта существенная часть полномочий отдаётся парламенту, — подчеркнул он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Глава государства заметил, что ему странно слышать критику и опасения диктатуры со стороны КПРФ, так как именно коммунистические партии традиционно поддерживали главенство пролетариата, что на самом деле было "диктатурой одной партии". Путин подчеркнул, что ничего подобного в поправках нет.

Кроме всего прочего, в новой конституции будут учтены многие нормы, которые созрели, но не нашли места в нынешнем основном законе страны.

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