Путин: Поправки в Конституцию РФ станут шагом к демократизации общества

Президент России Владимир Путин ответил на заявления критиков, считающих, что введение поправок в основной закон страны может привести к олигархическому правлению и диктатуре.

Он объяснил, что новые нормы предусматривают отказ от существенных полномочий со стороны главы государства. Так, к примеру, сейчас президент сам назначает председателя правительства с согласия Государственной думы, а затем — министров. С принятием поправок процедура изменится.

— Ситуация меняется кардинально — теперь окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент — так же, как по министрам. А президент в предложенном варианте не имеет права их отклонить. Эта существенная часть полномочий отдаётся парламенту, — подчеркнул он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Глава государства заметил, что ему странно слышать критику и опасения диктатуры со стороны КПРФ, так как именно коммунистические партии традиционно поддерживали главенство пролетариата, что на самом деле было "диктатурой одной партии". Путин подчеркнул, что ничего подобного в поправках нет.