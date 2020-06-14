Эксперт ОНФ: Поправки в Конституцию РФ возвращают уважение к "человеку труда"

Новые поправки в Конституцию РФ предусматривают уважение к труду и трудящимся. Кому-то может показаться, что закрепление этих норм — шаг назад, однако эти предположения ошибочны. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал правозащитник, руководитель направления "ОНФ.Труд" в рамках всероссийской акции #МыВместе Андрей Дунаев.

Он отметил, что в целом предлагаемые изменения весьма актуальны и внести их в основной закон страны следовало намного раньше.

— Многие апеллируют, мол, мы немножко возвращаемся в СССР, где декларировали такие ценности. На самом деле это не возврат, просто констатация, мощный рывок. Мы вспоминаем, что есть человек труда, что мы обязаны уважать трудящихся и сам труд, — отметил эксперт.

Он отметил, что под "человеком труда" следует понимать и самозанятых, и индивидуальных предпринимателей. Поэтому закрепление таких норм "крайне актуально".

— Есть же и вторая часть поправок в конституцию. Мы должны понимать, что в России вообще не должно быть бедных, работающий человек не может быть бедным. Это нонсенс, — подчеркнул правозащитник.

Дунаев добавил, что и закрепление гарантий оплаты труда — тоже очень важная поправка.