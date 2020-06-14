Историк объяснила суть полученного Украиной статуса партнёра расширенных возможностей НАТО

Президент Ассоциации евро-азиатского сотрудничества, кандидат исторических наук Татьяна Пархалина считает, что предоставленный Украине статус партнёра расширенных возможностей НАТО можно рассматривать как популистский политический жест. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Пархалина подчеркнула, что статус не даёт никаких гарантий того, что Североатлантический альянс придёт на помощь Украине в случае военных действий.
— На самом деле официального понятия института "расширенного партнёрства" не существует. Каждая страна альянса самостоятельно принимает решение о том, в какой степени оказывать поддержку "товарищу по оружию". Это в случае членства в НАТО. А уж о помощи стране с "расширенным партнёрством" речи, понятно, идти никакой не может, — отметила эксперт.
Напомним, 12 июня Украина получила статус партнёра расширенных возможностей НАТО, однако он не влияет на решение по вопросу членства в Североатлантическом альянсе. Отмечается, что партнёрство даёт стране более широкий доступ к программе по повышению военной совместимости сил, к учениям НАТО, а также расширяет возможности обмена информацией.