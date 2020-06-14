Историк объяснила суть полученного Украиной статуса партнёра расширенных возможностей НАТО

Президент Ассоциации евро-азиатского сотрудничества, кандидат исторических наук Татьяна Пархалина считает, что предоставленный Украине статус партнёра расширенных возможностей НАТО можно рассматривать как популистский политический жест. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Пархалина подчеркнула, что статус не даёт никаких гарантий того, что Североатлантический альянс придёт на помощь Украине в случае военных действий.

— На самом деле официального понятия института "расширенного партнёрства" не существует. Каждая страна альянса самостоятельно принимает решение о том, в какой степени оказывать поддержку "товарищу по оружию". Это в случае членства в НАТО. А уж о помощи стране с "расширенным партнёрством" речи, понятно, идти никакой не может, — отметила эксперт.