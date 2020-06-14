Путин рассказал, как принималось решение о взятии косовского аэропорта Слатина в 1999 году

Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, как принималось решение о взятии аэропорта Слатина в Косове в 1999 году. Своими воспоминаниями он поделился в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Глава государства отметил, что во время операции занимал пост секретаря Совета безопасности.

— Ко мне пришёл начальник Генерального штаба, тогда генерал (Анатолий. — Прим. Лайфа) Квашнин, и он мне сказал о том, что вот есть такая идея — захватить этот аэропорт (Слатина. — Прим. Лайфа). На вопрос "зачем?" он ответил, что ясно, что нам придётся оттуда когда-то уйти, но будет чем торговаться, — уточнил он.

Российский лидер заявил, что знает о том, что Квашнин побоялся согласовывать это с высшими должностными лицами, в том числе в Министерстве обороны, но это было сделано. Путин отметил, что генерал просил его высказаться по данному вопросу. И тогда нынешний президент посоветовал ему делать то, что он считает нужным.