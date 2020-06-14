Путин рассказал, зачем пункты о пенсиях и МРОТ нужно прописать в конституции

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопросы, связанные с социальной поддержкой, важно упомянуть в конституции, чтобы они не забылись и "не были вычищены из практической жизни".

— Когда мы говорим об особой заботе о детях. Это важно — упомянуть в основном законе страны. Когда мы говорим о социальной справедливости, которая должна выражаться в том, что не может человек получать меньше минимального размера оплаты труда, и когда прожиточный минимум должен соответствовать этому МРОТ, — сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Российский лидер также напомнил, что в основном законе страны говорится о "необходимости нормального функционирования пенсионной системы", однако регулярная индексация пенсионных доходов не упоминается.

— Есть закон о необходимости индексаций пенсий, но потом принимается другой закон о бюджете, в котором делается исключение — в этом году этого делаться не будет или будет делаться в другом режиме. Вот и всё. А если в конституции прописано, то неизбежно все органы власти и правительство обязаны будут это исполнить, — подчеркнул Путин.