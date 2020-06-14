В Москве протестируют систему электронного голосования

В российской столице проведут тестирование системы дистанционного электронного голосования. Об этом РИА "Новости" сообщил руководитель московского общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием Илья Массух.

По словам собеседника агентства, ориентировочно это произойдёт 18 июня. Заявки на участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам в конституцию подали порядка 700 тысяч жителей Москвы.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил на 1 июля проведение всероссийского голосования. Этот день станет выходным. Глава государства убеждён, что большинство россиян поддержат изменения в основной закон страны.