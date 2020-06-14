В Северной Осетии банда незаконно обналичила 67 миллионов рублей маткапитала

В Северной Осетии задержали подозреваемых в незаконном обналичивании сертификатов на материнский капитал. Сумма ущерба превысила 67 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С помощью рекламы в СМИ преступники находили женщин, имеющих право на получение маткапитала и желающих направить его на улучшение жилищных условий. Члены банды принуждали жертв к заключению фиктивных договоров целевого займа на строительство домов по несуществующим адресам.

После предоставления пакета подложных документов в Пенсионный фонд России злоумышленники обналичивали средства материнского капитала. Женщинам они отдавали лишь часть денег. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Его фигуранты находятся под подписками о невыезде.

— В настоящее время выявлено 165 эпизодов противоправной деятельности. Сумма ущерба превысила 67 миллионов рублей, — уточнила Волк.