Водителей попросили воздержаться от поездок в центр Москвы из-за репетиции Парада Победы

14 июня пройдёт первая тренировка с механиками-водителями к Параду Победы. Всё как обычно: с 21:00 будут закрыты Тверская от Садового до Кремля, Моховая, Охотный ряд и переулки. Смотрите схемы заранее и избегайте поездок в центр в это время. pic.twitter.com/tANky9Gcc6