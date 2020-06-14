НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Водителей попросили воздержаться от поездок в центр Москвы из-за репетиции Парада Победы

Движение вечером 14 июня в российской столице будет ограничено.

685

Фото © ТАСС/ Александр Щербак

Представители Центра организации дорожного движения (ЦОДД) призвали жителей Москвы избегать поездок в центр города на личном транспорте вечером в связи с ночной репетицией Парада Победы.

С 21:00 14 июня в российской столице будет перекрыт ряд улиц. Об этом сообщается на официальном портале мэра города.

По Бульварному кольцу можно будет двигаться от Тверского бульвара в сторону Страстного бульвара и от Страстного бульвара в сторону Тверского бульвара и Большой Бронной улицы, — уточнили в ЦОДД.

В Москву для участия в Параде Победы прибыла военная техника. Марш на расстояние свыше 60 километров совершило более 190 машин.

Выбор редакции

Loading...