Водителей попросили воздержаться от поездок в центр Москвы из-за репетиции Парада Победы

Представители Центра организации дорожного движения (ЦОДД) призвали жителей Москвы избегать поездок в центр города на личном транспорте вечером в связи с ночной репетицией Парада Победы.
С 21:00 14 июня в российской столице будет перекрыт ряд улиц. Об этом сообщается на официальном портале мэра города.
14 июня пройдёт первая тренировка с механиками-водителями к Параду Победы. Всё как обычно: с 21:00 будут закрыты Тверская от Садового до Кремля, Моховая, Охотный ряд и переулки. Смотрите схемы заранее и избегайте поездок в центр в это время. pic.twitter.com/tANky9Gcc6— ЦОДД (@gucodd) June 12, 2020
— По Бульварному кольцу можно будет двигаться от Тверского бульвара в сторону Страстного бульвара и от Страстного бульвара в сторону Тверского бульвара и Большой Бронной улицы, — уточнили в ЦОДД.
В Москву для участия в Параде Победы прибыла военная техника. Марш на расстояние свыше 60 километров совершило более 190 машин.