МИД РФ сообщил об отмене визита Лаврова в Турцию

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Турцию 14 июня не состоится. При этом Москва и Анкара продолжат активно работать в поддержку урегулирования ситуации в Ливии.

— Дата встречи министров иностранных дел и обороны двух стран будет согласована дополнительно, — сказано в сообщении МИД РФ.