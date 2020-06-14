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МИД РФ сообщил об отмене визита Лаврова в Турцию

Дата встречи главы российского внешнеполитического ведомства с турецким партнёром будет согласована дополнительно.

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Фото © ТАСС / EPA

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Турцию 14 июня не состоится. При этом Москва и Анкара продолжат активно работать в поддержку урегулирования ситуации в Ливии.

Дата встречи министров иностранных дел и обороны двух стран будет согласована дополнительно, — сказано в сообщении МИД РФ.

Сергей Лавров и министр обороны России Сергей Шойгу должны были вылететь в Турцию с рабочим визитом. Главной целью встречи с турецкими коллегами было проведение переговоров по региональной проблематике, затрагивающей интересы двух государств.

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