МИД РФ сообщил об отмене визита Лаврова в Турцию

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Турцию 14 июня не состоится. При этом Москва и Анкара продолжат активно работать в поддержку урегулирования ситуации в Ливии.
— Дата встречи министров иностранных дел и обороны двух стран будет согласована дополнительно, — сказано в сообщении МИД РФ.
Сергей Лавров и министр обороны России Сергей Шойгу должны были вылететь в Турцию с рабочим визитом. Главной целью встречи с турецкими коллегами было проведение переговоров по региональной проблематике, затрагивающей интересы двух государств.