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"Сможем удивить партнёров". Путин заявил, что РФ может обзавестись контргиперзвуковым оружием

Обсуждая развитие ядерного оборонного комплекса, российский лидер отметил, что страна сохраняет "примерный паритет" с США и по носителям, и по количеству боезарядов.

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Когда остальные страны обзаведутся гиперзвуковым оружием, в России может появиться средство борьбы с ним. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью, фрагмент которого был показан в программе "Вести недели".

Мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнёров тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности, у нас появится средство борьбы с этим оружием, — заявил он.

Вместе с тем глава государства отметил, что в настоящий момент сбить гиперзвуковые ракеты не способен никто, так как скорость зарядов слишком высокая.

Обсуждая развитие ядерного оборонного комплекса, российский лидер отметил, что страна сохраняет "примерный паритет" с США и по носителям, и по количеству боезарядов, однако в перспективных разработках Россия, "безусловно, является лидером".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские специалисты работают над созданием новой гиперзвуковой ракеты, которая якобы будет развивать скорость в 17 раз выше, чем все существующие на сегодняшний день.

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