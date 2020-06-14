"Сможем удивить партнёров". Путин заявил, что РФ может обзавестись контргиперзвуковым оружием

Когда остальные страны обзаведутся гиперзвуковым оружием, в России может появиться средство борьбы с ним. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью, фрагмент которого был показан в программе "Вести недели".

— Мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнёров тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности, у нас появится средство борьбы с этим оружием, — заявил он.

Вместе с тем глава государства отметил, что в настоящий момент сбить гиперзвуковые ракеты не способен никто, так как скорость зарядов слишком высокая.

Обсуждая развитие ядерного оборонного комплекса, российский лидер отметил, что страна сохраняет "примерный паритет" с США и по носителям, и по количеству боезарядов, однако в перспективных разработках Россия, "безусловно, является лидером".