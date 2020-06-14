Мишустин утвердил положение о поддержке социально ориентированных НКО

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил положение о едином реестре социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) для их господдержки. Об этом сообщается на сайте правительства.

— В реестр включены организации, которые с 1 января 2017 года получали субсидии по программам, реализуемым госорганами, поставщики социальных и общественно полезных услуг, а также обладатели президентских грантов. По предварительным оценкам, в перечень войдёт около 24 тысяч социально ориентированных НКО, — говорится в тексте опубликованного документа.

Также отмечается, что создан реестр НКО наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. В него смогут попасть более 17,5 тысячи организаций, которым будут доступны льготные кредиты, отсрочки по уплате налогов, аренды за использование госимущества, а также страховых взносов. Координировать работу по подготовке сведений о некоммерческих организациях и размещать информацию на интернет-порталах будет Минэкономразвития.