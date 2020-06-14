Военные РФ отработали ракетные удары под Калининградом на фоне учений НАТО в Балтике

Расчёты оперативно-тактических комплексов "Искандер" Балтийского флота провели тренировку по нанесению условных ракетных ударов в Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Балтфлота.

Как уточняется, мероприятие состоялось на фоне проходящих в Балтийском море учений ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS-2020.

— Расчёты ОТРК "Искандер" Балтийского флота выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника, — отмечается в заявлении.

После электронных пусков военные выполнили манёвр, сменив позиционный район для выхода из-под вероятного ответного удара. В ходе тренировки расчёты ракетного соединения флота также провели репетицию действий в условиях радиационного и химического заражения местности и по отражению нападения условных вражеских диверсантов. В мероприятии участвовали более 200 военных и примерно 20 единиц военной и специальной техники.