Американский эксперт объяснил, почему у России есть причины опасаться вторжения НАТО

Россия опасается вторжения НАТО из-за исторического наследия, когда на страну нападали Германия, Швеция, Польша, Франция и даже США. Такое мнение высказал американский обозреватель Питер Сучиу в статье для The National Interest.

По словам эксперта, Россия давно фиксирует высокий уровень активности Североатлантического альянса у своих границ. Из-за этого Москва и предпринимает различные попытки усиления армии и флота, а также создаёт новую военную технику, например танки Т-14 "Армата" и сверхзвуковые подводные ракеты, отметил обозреватель.

— Таким образом, неудивительно, что русский медведь будет точить когти, — заключил Сучиу и добавил, что рассматривать военную технику РФ можно не как наступательный потенциал, а как средство сдерживания.

Напомним, 4 мая военные корабли НАТО впервые за 30 лет вошли в Баренцево море для учений и операций в сложных условиях Арктического региона. Северный флот России внимательно следил за их действиями. Суда покинули северные границы РФ 9 мая.