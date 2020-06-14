Овечкин стал героем лучшей гифки сезона по версии фанатов НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин победил в номинации "Лучшая гифка" в голосовании фанатов NHL Fan Choice Awards. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Момент был заснят на разминке хоккейного клуба перед игрой с "Торонто Мейпл Лифс" в октябре 2019 года.

Победителями в категории "Лучший броманс" поклонники хоккея назвали Артемия Панарина и Сергея Бобровского. Фотография, которую последний выложил в "Инстаграме", набрала более 14 тысяч лайков. На ней спортсмены проходят "восстановительную процедуру", сидя с огурцами на лицах.