В Минске сообщили о признаниях в деле "дочки" "Газпрома"

Задержанные по делу "Белгазпромбанка" (чуть меньше 50% его акций принадлежат "Газпрому" и "Газпромбанку") дают признательные показания, в том числе и против бывшего председателя правления банка и кандидата на пост президента Республики Беларусь Виктора Бабарико. Об этом в беседе с РБК сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

— Изъяты огромные суммы денег, ценные бумаги, золото, картины. 15 человек задержаны. И человек, у которого брали интервью (Виктор Бабарико. — Прим. Лайфа), может быть, не знает, что все они дают признательные показания, в том числе и против него, — сказала она.

При этом Эйсмонт добавила, что действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко совсем не нужно "запугивание и давление" на потенциальных участников выборов, более того, эта ситуация может пойти во вред.

— Нынешнему президенту запугивание и давление как раз совсем не нужно абсолютно. Более того, оно может быть во вред. Однако закон есть закон, — отметила она.