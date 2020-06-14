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Высмеявшая Костюшкина за историю о надругательстве Собчак лишилась контракта с косметическим брендом

Представители компании не смогли согласиться с "неоднозначными высказываниями" телеведущей.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев / Вадим Тараканов

Косметический бренд Mixit сообщил о решении прекратить сотрудничество с Ксенией Собчак. Журналистка в начале своей новой интернет-передачи высмеяла певца Стаса Костюшкина за историю о том, как над ним надругались в детстве.

В философии бренда Mixit только добрые дела и положительные эмоции, мы не можем разделить неоднозначное высказывание Ксении, — пояснили представители бренда в комментарии в "Инстаграме".

Поступок светской львицы сочли мерзким пользователи социальных сетей. Они напомнили Собчак, что у неё самой подрастает сын.

Экс-участник группы "Чай вдвоём" Стас Костюшкин в конце мая рассказал, что подвергся изнасилованию в восьмилетнем возрасте. Признание прозвучало на съёмках шоу "Алёна, блин!".

Артист объяснил, что поднял тему сексуального насилия, так как переживает за детей — как своих, так и чужих.

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