Высмеявшая Костюшкина за историю о надругательстве Собчак лишилась контракта с косметическим брендом

Косметический бренд Mixit сообщил о решении прекратить сотрудничество с Ксенией Собчак. Журналистка в начале своей новой интернет-передачи высмеяла певца Стаса Костюшкина за историю о том, как над ним надругались в детстве.

— В философии бренда Mixit только добрые дела и положительные эмоции, мы не можем разделить неоднозначное высказывание Ксении, — пояснили представители бренда в комментарии в "Инстаграме".

Поступок светской львицы сочли мерзким пользователи социальных сетей. Они напомнили Собчак, что у неё самой подрастает сын.

Экс-участник группы "Чай вдвоём" Стас Костюшкин в конце мая рассказал, что подвергся изнасилованию в восьмилетнем возрасте. Признание прозвучало на съёмках шоу "Алёна, блин!".