Архитектор главного храма Вооружённых сил России рассказал о секретах его строительства

При создании главного храма Вооружённых сил России было использовано сочетание сверхсовременных и традиционных технологий. Это позволило ускорить строительство. Об этом рассказал главный архитектор Дмитрий Смирнов в интервью телеканалу "Звезда".
В частности, он уточнил, что проектирование церковного объекта велось с применением 3D-технологий, а в убранстве храма использовалось огромное количество металла.
— Храм построен в синергии сверхсовременных и традиционных технологий. Например, мы никогда не использовали металл в таком количестве. <…> При этом весь храм, каждая его часть проектировалась в 3D, — объяснил он.
Кроме того, Смирнов добавил, что большое количество элементов было произведено на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Главный храм Вооружённых сил России должен был открыться к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в мае этого года, но тогда церемонию отложили из-за пандемии коронавируса. Высота звонницы храма составляет 75 метров, а протяжённость галереи "Дорога памяти" — 1418 метров, по числу дней ВОВ.
Напомним, сегодня на территории парка культуры и отдыха "Патриот" прошла церемония освящения церкви. В ходе неё патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал храму икону Святой Троицы и поблагодарил за его возведение президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, строителей и художников, оформлявших собор, а также представителей Вооружённых сил РФ. Лайф вёл прямую трансляцию.