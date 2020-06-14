Архитектор главного храма Вооружённых сил России рассказал о секретах его строительства

При создании главного храма Вооружённых сил России было использовано сочетание сверхсовременных и традиционных технологий. Это позволило ускорить строительство. Об этом рассказал главный архитектор Дмитрий Смирнов в интервью телеканалу "Звезда".

В частности, он уточнил, что проектирование церковного объекта велось с применением 3D-технологий, а в убранстве храма использовалось огромное количество металла.

— Храм построен в синергии сверхсовременных и традиционных технологий. Например, мы никогда не использовали металл в таком количестве. <…> При этом весь храм, каждая его часть проектировалась в 3D, — объяснил он.

Кроме того, Смирнов добавил, что большое количество элементов было произведено на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Главный храм Вооружённых сил России должен был открыться к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в мае этого года, но тогда церемонию отложили из-за пандемии коронавируса. Высота звонницы храма составляет 75 метров, а протяжённость галереи "Дорога памяти" — 1418 метров, по числу дней ВОВ.