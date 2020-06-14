Военные США пытались следить за погружением "Витязя" на дно Марианской впадины

Американские разведывательные самолёты и ракетный крейсер Военно-морских сил США предприняли попытки слежки за погружением российского автономного подводного аппарата "Витязь" на дно Марианской впадины. Об этом рассказали представители Фонда перспективных исследований и Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин".

Когда в район погружения вошли специалисты из России, там стояло только судно из Китая. Американский крейсер появился, когда российские моряки стали разворачивать комплекс, уточнил главный специалист "Рубина" Роман Соколов в эфире телеканала "Звезда".

— У них основная база — это остров Гуам, они весь этот район считают зоной своих стратегических интересов, и никто там бесконтрольно не ходит. Стандартно было два раза в сутки: летал самолёт типа "Посейдон", — пояснил руководитель проекта "Витязь" в фонде Сергей Лапсарь.