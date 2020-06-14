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Военные США пытались следить за погружением "Витязя" на дно Марианской впадины

Соединённые Штаты считают этот район зоной своих стратегических интересов.

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Американские разведывательные самолёты и ракетный крейсер Военно-морских сил США предприняли попытки слежки за погружением российского автономного подводного аппарата "Витязь" на дно Марианской впадины. Об этом рассказали представители Фонда перспективных исследований и Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин".

Когда в район погружения вошли специалисты из России, там стояло только судно из Китая. Американский крейсер появился, когда российские моряки стали разворачивать комплекс, уточнил главный специалист "Рубина" Роман Соколов в эфире телеканала "Звезда".

У них основная база — это остров Гуам, они весь этот район считают зоной своих стратегических интересов, и никто там бесконтрольно не ходит. Стандартно было два раза в сутки: летал самолёт типа "Посейдон", — пояснил руководитель проекта "Витязь" в фонде Сергей Лапсарь.

Напомним, погружение на дно Марианской впадины "Витязь" совершил 8 мая 2020 года. Его датчики зафиксировали глубину 10 028 метров — это на целый километр меньше, чем считалось.

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