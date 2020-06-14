Израиль приступил к созданию поселения в честь Трампа на Голанах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что с 14 июня страна начинает заниматься созданием поселения в честь президента США Дональда Трампа на Голанских высотах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию премьера.

— Сегодня мы начнём практические шаги по созданию поселения Рамат-Трамп на Голанских высотах, суверенитет Израиля над которыми был признан президентом Трампом , — говорится в сообщении.

Напомним, в марте 2019 года президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал Декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Этот шаг осудили в России, Евросоюзе, а также в Лиге арабских государств. После чего в июне этого же года Израиль назвал новый посёлок на Голанах в честь Трампа. Нетаньяху провёл торжественную церемонию закладки камня будущего посёлка.