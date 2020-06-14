Путин рассказал, в чём заключается сила России

Президент России Владимир Путин осудил снос памятников в Европе и расизм и назвал это разрушительным явлением. Об этом он заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", приведя в качестве обратного примера то, как в РФ вся страна оказала помощь Дагестану.

— Это разрушительное явление, без всякого на то сомнения, — сказал он.

Он напомнил, что, когда Дагестан оказался в сложной ситуации из-за распространения коронавируса, на спецсовещании было принято решение оказать всю необходимую помощь республике.

— Разве это плохо? Наоборот, в этом сила России. Сила нашего многонационального государства и многонационального народа. Надо держаться за это, — заключил Путин.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что благодаря своевременно оказанной помощи Дагестану по борьбе с коронавирусом республика достигла стабильного уровня снижения заболеваемости и с 15 июня переходит к первому этапу снятия ограничений. Глава региона Владимир Васильев поблагодарил всех причастных к улучшению ситуации.