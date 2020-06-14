В Сербии начали подготовку к осеннему визиту Путина

В Сербии начата подготовка к визиту президента России Владимира Путина, сообщил глава страны Александр Вучич. В ходе церемонии формирования новых армейских бригад в городе Таково сербский лидер рассказал, что встретится со своим российским коллегой в Москве 23 июня, передаёт N1.

Белград рассчитывает на визит Путина в октябре. Россия должна передать Сербии Петербургский лист Мирославова Евангелия — его поместят в Национальный музей балканской страны.