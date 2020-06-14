"У него всё в порядке". Армена Джигарханяна выписали из больницы

Народный артист СССР Армен Джигарханян выписался из больницы и находится дома. Об этом со ссылкой на друга актёра и режиссёра Артура Согомоняна сообщает РИА "Новости" .

— Армен Борисович выписался, он дома, и у него всё в порядке , — заявил собеседник агентства.

Джигарханян прошёл обследование в одной из клиник Москвы из-за проблем со здоровьем, требующих профилактических мер. Его бывшая супруга Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что театральный деятель давно не выходил из дома. По словам женщины, в театре артист не появлялся около двух лет.