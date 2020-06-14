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"У него всё в порядке". Армена Джигарханяна выписали из больницы

Проблемы со здоровьем актёра и режиссёра время от времени требуют профилактических мер.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Народный артист СССР Армен Джигарханян выписался из больницы и находится дома. Об этом со ссылкой на друга актёра и режиссёра Артура Согомоняна сообщает РИА "Новости".

Армен Борисович выписался, он дома, и у него всё в порядке, — заявил собеседник агентства.

Джигарханян прошёл обследование в одной из клиник Москвы из-за проблем со здоровьем, требующих профилактических мер. Его бывшая супруга Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что театральный деятель давно не выходил из дома. По словам женщины, в театре артист не появлялся около двух лет.

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