Академик РАН: Все поправки направлены на улучшение жизни населения

Ни одна из поправок в Конституцию РФ не идёт во вред. Все предложения направлены на улучшение жизни населения и признание ценностей, заявил Лайфу научный руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.

— Бывали поправки, чтобы что-то запрещали, здесь этого нет. Поправки имеют смысл на благо общества, — сказал он.

Чубарьян назвал культуру очень широким понятием, пронизывающим все стороны жизни общества. Он отметил, что признание её значения является полезным и хорошим делом со всех точек зрения.

— Культура — это важнейший компонент для понимания своей идентичности каждому народу, каждой стране. Вообще, у нас уделяется внимание культуре, но, если это будет закреплено в конституции, значит, это обяжет в регионах и всюду практически уделять внимание учреждениям культуры, заботиться о них, — пояснил академик.