Глава благотворительной НКО назвала обоснованными поправки в Конституцию РФ

Для людей в стране с социальной конституцией гораздо больше возможностей и перспектив. Об этом в разговоре с Лайфом заявила исполнительный директор АНО "Квартал Луи" Мария Львова-Белова.

— Мне кажется, никто не будет отрицать, что новая конституция — такая очень социальная получается. И когда говорится о том, что ребёнок — приоритет государства, когда расшифровывается, что в случае отсутствия родителей обеспечение всем необходимым, воспитание, функции семьи берёт на себя государство, тоже немаловажно, — прокомментировала Львова-Белова, назвав поправки в основной закон актуальными и обоснованными.