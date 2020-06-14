Глава благотворительной НКО назвала обоснованными поправки в Конституцию РФ

Для людей в стране с социальной конституцией гораздо больше возможностей и перспектив. Об этом в разговоре с Лайфом заявила исполнительный директор АНО "Квартал Луи" Мария Львова-Белова.
— Мне кажется, никто не будет отрицать, что новая конституция — такая очень социальная получается. И когда говорится о том, что ребёнок — приоритет государства, когда расшифровывается, что в случае отсутствия родителей обеспечение всем необходимым, воспитание, функции семьи берёт на себя государство, тоже немаловажно, — прокомментировала Львова-Белова, назвав поправки в основной закон актуальными и обоснованными.
Ранее Львова-Белова сообщила, что поправки в конституцию являются прорывом во взаимоотношениях государства и общества.
Президент РФ Владимир Путин назначил на 1 июля проведение всероссийского голосования. Этот день станет выходным. Глава государства убеждён, что большинство россиян поддержат изменения в основной закон страны.