Глава благотворительной НКО назвала поправки в конституцию прорывом во взаимоотношениях государства и общества

Сопредседатель рабочей группы генсовета "Единой России" по поддержке гражданского общества, исполнительный директор АНО "Квартал Луи" Мария Львова-Белова считает важным, что власть берёт на себя обязанность развивать и поддерживать добровольчество. Именно об этом, по её словам, свидетельствуют предложенные поправки к конституции.

Напомним, что в новой редакции основного закона о волонтёрах пойдёт речь в статье 114, посвящённой функционалу Правительства РФ. Именно ему, как гласит один из пунктов, доверено "осуществлять меры по поддержке добровольческой (волонтёрской) деятельности" в нашей стране.

— Для меня как для человека, который возглавляет некоммерческую организацию уже 10 лет, это очень важное изменение, — признаётся собеседница Лайфа. — Потому что когда ты говоришь, что руководишь некоммерческой организацией и возглавляешь благотворительный фонд, то тебя спрашивают: "Ну, это понятно, а работаешь-то ты где?"

Таким образом, по словам Львовой-Беловой, поправки в конституцию, с одной стороны, дают возможность некой легитимизации для сотрудников некоммерческого сектора, а с другой — меняют саму систему существования таких организаций в нашей стране.

— Это настоящий такой прорыв во взаимоотношениях государства и общества. Пару лет назад мы об этом и мечтать не могли, — отмечает эксперт. — Если посмотреть статистику, то более 15 миллионов человек у нас задействовано в волонтёрской деятельности, и это те люди, которые делают жизнь страны интереснее, ярче, и теперь их работа, работа целой армии добра, может быть ещё более эффективной.

Ранее сегодня Госдума приняла законопроект о поправках в конституцию в окончательном чтении. Документом закрепляется приоритет основного закона перед международными договорами в российском правовом пространстве, а также прописывается ряд социальных гарантий, закрепляется понятие брака как союза между мужчиной и женщиной, а дети провозглашаются важнейшим приоритетом государственной политики России.