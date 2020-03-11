Госдума приняла законопроект о поправках в конституции в окончательном чтении

За проголосовало 383 человека, воздержалось 43. Против не выступил никто.

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о внесении изменений в конституцию. Документ на рассмотрение нижней палаты был внесён президентом Владимиром Путиным. За проголосовало 383 человека, воздержалось 43. Против не выступил никто.

Законопроект вносит целый ряд изменений в основной закон страны. В честности, Госдуме предоставляется право утверждения кандидатуры председателя Правительства РФ, вице-премьеров и министров правительства. Вместе с тем расширяются полномочия органов местного самоуправления, повышается роль губернаторов при принятии решений на федеральном уровне и закрепляется статус Госсовета.

Кроме того, документом закрепляется приоритет основного закона перед международными договорами в российском правовом пространстве, а также прописывается ряд социальных гарантий — об индексации пенсий, а также закрепляется минимальный размер оплаты труда на уровне не ниже прожиточного минимума. К слову, именно этот социальный блок, как ранее сообщал Лайф, получил поддержку большинства россиян.

Одной из поправок закрепляется понятие брака как союза между мужчиной и женщиной, а дети провозглашаются важнейшим приоритетом государственной политики России. А ещё в российской конституции появится упоминание о Боге, хотя государство, как уже неоднократно отмечалось ранее, останется светским.