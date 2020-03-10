Госдума поддержала поправку Терешковой о снятии ограничений по числу президентских сроков для Путина

Госдума поддержала поправку Валентины Терешковой о снятии ограничений по количеству президентских сроков. Теперь, если граждане одобрят изменения в основной закон на всероссийском голосовании, действующий президент сможет вновь баллотироваться на высший государственный пост в 2024 году.

Напомним, что Терешкова свою инициативу объяснила тем, что многих россиян тревожит судьба страны после 2024 года и вне зависимости от того, каким они хотели бы видеть будущее, в конечном итоге все соглашались с тем, что Владимир Путин должен "оставаться рядом". Однако сам российский лидер, выступая перед депутатами Госдумы, заявил, что возможность сменяемости власти нужна для динамики развития страны, и предложил оставить решение этого вопроса на усмотрение Конституционного суда.