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Опубликовано 10 марта 2020, 16:43
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Госдума поддержала поправку Терешковой о снятии ограничений по числу президентских сроков для Путина

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Хотя сам российский лидер ранее предложил оставить решение этого вопроса на усмотрение Конституционного суда.

Госдума поддержала поправку Валентины Терешковой о снятии ограничений по количеству президентских сроков. Теперь, если граждане одобрят изменения в основной закон на всероссийском голосовании, действующий президент сможет вновь баллотироваться на высший государственный пост в 2024 году.

Напомним, что Терешкова свою инициативу объяснила тем, что многих россиян тревожит судьба страны после 2024 года и вне зависимости от того, каким они хотели бы видеть будущее, в конечном итоге все соглашались с тем, что Владимир Путин должен "оставаться рядом". Однако сам российский лидер, выступая перед депутатами Госдумы, заявил, что возможность сменяемости власти нужна для динамики развития страны, и предложил оставить решение этого вопроса на усмотрение Конституционного суда.

Ранее Путин также признался, что не видит необходимости в проведении досрочных выборов в Госдуму. Изменение конституции повлечёт немедленное изменение полномочий парламента, а нынешний состав, по мнению главы государства, имеет на это право.

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Марина Калегина
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