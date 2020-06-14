В СПЧ считают, что поправки в Конституцию РФ сформируют новый механизм работы с семьёй

Поправки в конституцию предусматривают создание нового механизма работы с семьёй. Об этом Лайфу рассказала зампредседателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ирина Киркора.

Она отметила, что в комплексе предлагаемых изменений в основной закон страны уделяется большое внимание детям и семье.

— Указывается, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России и государство обязуется создавать условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим, — уточнила зампредседателя СПЧ.

Киркора добавила, что проект закона о поправках предполагает дальнейшие шаги по реализации данного приоритета.

Она отметила, что предложенные изменения позволят создать новый механизм работы с семьёй, при котором "изъятие детей с помощью наручников на руках матери будет невозможно".

По словам Киркоры, для этого понадобится межведомственное взаимодействие и наделение сотрудников соцслужбы дополнительными компетенциями. Кроме того, весь процесс нуждается в финансировании и грамотной организации. Если этого не произойдёт, то важные формулировки, которые есть в тексте поправки, "останутся лишь словами".