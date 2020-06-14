Срочно обновить гардероб. У входа в Zara в центре Петербурга выстроилась огромная очередь — видео

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте выстроилась огромная очередь желающих попасть в открывшийся после снятия мер по борьбе с коронавирусом магазин одежды Zara. Кадры с места Лайфу прислали очевидцы.
— С возвращением! — гласит надпись на магазине.
Среди любителей шопинга в основном молодёжь. Примечательно, что только единицы в защитных масках, остальные, видимо, о мерах безопасности не задумываются. Кроме того, желающие срочно обновить гардероб к лету не соблюдают и расстояние между друг другом.
Напомним, с 8 июня в Санкт-Петербурге открылись непродовольственные магазины. Исключением стали те, которые находятся в торговых центрах. С 15 июня в городе возобновят работу салоны красоты, библиотеки и бани, а также сервисы каршеринга, обслуживания и аренды самокатов и велосипедов.