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Срочно обновить гардероб. У входа в Zara в центре Петербурга выстроилась огромная очередь — видео

Желающие приобрести новые вещи игнорируют меры предосторожности и стоят в толпе без масок.

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Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте выстроилась огромная очередь желающих попасть в открывшийся после снятия мер по борьбе с коронавирусом магазин одежды Zara. Кадры с места Лайфу прислали очевидцы.

С возвращением! — гласит надпись на магазине.

Среди любителей шопинга в основном молодёжь. Примечательно, что только единицы в защитных масках, остальные, видимо, о мерах безопасности не задумываются. Кроме того, желающие срочно обновить гардероб к лету не соблюдают и расстояние между друг другом.

Напомним, с 8 июня в Санкт-Петербурге открылись непродовольственные магазины. Исключением стали те, которые находятся в торговых центрах. С 15 июня в городе возобновят работу салоны красоты, библиотеки и бани, а также сервисы каршеринга, обслуживания и аренды самокатов и велосипедов.

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