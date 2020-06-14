Российские гостиницы и отели обяжут отчитываться о заселении неженатых пар в один номер

Роспотребнадзор обязал отели и гостиницы отчитываться о заселении неженатых пар в один номер. Об этом сообщает "Российская газета".

В рекомендациях ведомства подчёркивается, что людей стоит размещать "одноместно или семейно". Если в одном номере окажется пара без штампа в паспорте или группа друзей, гостиницам придётся отчитываться.

Несмотря на предъявленные требования, глава Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин выразил уверенность в том, что отели и гостиницы найдут лазейку для выхода из ситуации. В частности, они могут воспользоваться существующим в перечне пунктом о сопровождающих.

— То есть гость может заселиться в один номер с сопровождающим лицом, а сопровождающим может быть кто угодно. Конечно же, гостиницы не будут спрашивать каких-то документов, а просто сами будут определять, как заселять гостей, — предположил он.