Девушка похудела вдвое, превратившись в скелет, но всё ещё видела в зеркале толстушку

Тори Уайт из Ливерпуля, Англия, весила почти 108 кг, когда училась в средней школе. В то время девочке пришлось несладко: над ней издевались из-за полноты и она никак не могла подружиться со сверстницами, которых в основном интересовали мальчики и красивая одежда.

Фото © Instagram / toriwhite, Facebook / Tori White

На Тори это наложило такой сильный отпечаток, что она решила сесть на диету и наконец сбросить вес. Девушка пересмотрела режим питания: на смену пицце и ведёркам с мороженым пришли здоровая еда и маленькие порции. К этому добавились интенсивные тренировки.

Фото © Instagram / toriwhite

И вскоре британка не заметила, как стала одержима подсчётом калорий. За девять месяцев она сбросила 50 кг, но всё равно казалась себе толстой. Всему виной стала дисморфофобия — зацикленность на недостатках внешности, которых на самом деле нет. Поэтому она худела ещё и ещё, пока не дошла до 44 кг.

Когда я смотрела в зеркало, я всё ещё верила, что была той самой толстой девочкой. И впала в другую крайность. <...> Я превратилась в скелет. А моё психическое здоровье стало ещё хуже, чем когда я была полной. Это было ужасно Тори Уайт

Фото © Instagram / toriwhite, Facebook / Tori White

Сейчас Тори 20 лет, и она весит 56 кг, учится на юриста и хочет стать королевой красоты. Девушка нашла в себе силы быть здоровой и счастливой. Она больше не считает себя толстой и страшной и принимает своё тело таким, какое оно есть. Британка ведёт инстаграм, где не боится показывать другим, что у неё до сих пор есть растяжки и складки. Таким образом Тори хочет вдохновить других девушек и доказать, что красота в разнообразии и в душе, а не только на отфотошопленных снимках.

Фото © Instagram / toriwhite