10 отвратительных иллюзий с едой, которые лучше никогда не видеть, хотя это всего лишь грим

27-летняя Анжела из Бостона, США, обожает мейкап, но у девушки своё видение этого искусства

Фото © Instagram / kalypsoh

С помощью глины и грима девушка создаёт ужасающие иллюзии, словно её раны наполнены пищей. Всегда самой разной: от хлопьев до спагетти

Фото © Instagram / kalypsoh

Создавать такие жуткие спецэффекты для девушки не впервой — раньше она занималась тем же самым на производстве фильмов

Фото © Instagram / kalypsoh

Анжела планирует построить карьеру на своём пугающем хобби, ну а пока девушка работает визажисткой в салоне красоты

Фото © Instagram / kalypsoh

Мне всегда нравились грим и искусство в целом. А спецэффекты в мейкапе заинтересовали где-то три года назад, когда они стали популярными в Интернете Анжела Джейнс

Фото © Instagram / kalypsoh

Фото и видео, которые я делаю, — на данный момент только хобби, но я собираюсь заняться этим на постоянной основе в следующем году Анжела Джейнс

Фото © Instagram / kalypsoh

Идея с пищей в теле появилась у меня пару лет назад, когда на Рождество мама привезла мне гигантский мешок шведских конфет в форме рыб. Я сидела у себя в мастерской, думая, что мне делать со всем этим, ведь есть я их точно не собиралась Анжела Джейнс

Фото © Instagram / kalypsoh

Поначалу Анжела экспериментировала с другим наполнением, чем-то менее съедобным. Но идея оказалась не такой привлекательной

Фото © Instagram / kalypsoh

Теперь из ненастоящего — только рваные раны из латекса и кровоподтёки. А вот еда — самая что ни на есть настоящая!

Фото © Instagram / kalypsoh

Я никогда не видела ничего подобного, и именно это привлекло моё внимание. Эти работы забавные, и они мне нравятся. Я заворожена каждым моментом процесса создания этого чуда Анжела Джейнс