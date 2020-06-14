10 отвратительных иллюзий с едой, которые лучше никогда не видеть, хотя это всего лишь грим

27-летняя Анжела из Бостона, США, обожает мейкап, но у девушки своё видение этого искусства
С помощью глины и грима девушка создаёт ужасающие иллюзии, словно её раны наполнены пищей. Всегда самой разной: от хлопьев до спагетти
Создавать такие жуткие спецэффекты для девушки не впервой — раньше она занималась тем же самым на производстве фильмов
Анжела планирует построить карьеру на своём пугающем хобби, ну а пока девушка работает визажисткой в салоне красоты
Мне всегда нравились грим и искусство в целом. А спецэффекты в мейкапе заинтересовали где-то три года назад, когда они стали популярными в Интернете
Анжела Джейнс
Фото и видео, которые я делаю, — на данный момент только хобби, но я собираюсь заняться этим на постоянной основе в следующем году
Анжела Джейнс
Идея с пищей в теле появилась у меня пару лет назад, когда на Рождество мама привезла мне гигантский мешок шведских конфет в форме рыб. Я сидела у себя в мастерской, думая, что мне делать со всем этим, ведь есть я их точно не собиралась
Анжела Джейнс
Поначалу Анжела экспериментировала с другим наполнением, чем-то менее съедобным. Но идея оказалась не такой привлекательной
Теперь из ненастоящего — только рваные раны из латекса и кровоподтёки. А вот еда — самая что ни на есть настоящая!
Я никогда не видела ничего подобного, и именно это привлекло моё внимание. Эти работы забавные, и они мне нравятся. Я заворожена каждым моментом процесса создания этого чуда
Анжела Джейнс
WOW-news
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