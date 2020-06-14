Певица на своём примере раскрыла секрет футболки, которая увеличивает грудь лишь с одной стороны

21-летняя Мона Фуджимия, или Моначи, как её называют поклонники, — участница японской поп-группы Kirameki Unforent и обладательница миниатюрной груди. Недавно девушка получила в подарок футболку с принтом, который визуально увеличивает бюст. И решила показать, как на самом деле это работает. Оказалось, что не без недочётов.
Фото © Twitter / mona_kirafore
Певица выложила в "Твиттер" два снимка в "волшебной" футболке. И если вид спереди действительно изменился и грудь стала казаться больше, то боковой ракурс немного подвёл. Стоило девушке повернуться, как иллюзия рассеялась и эффект стал обратным. Моначи настолько подготовилась, что засняла процесс трансформации и залила ролик в Tiktok.
Видео © Tiktok / mona_kirafore
Фото артистки набрали почти 76 тысяч лайков, а видео посмотрели 1,6 миллиона человек. И многие хвалили девушку за смелость, честность и отсутствие комплексов. Юзерам певица понравилась во всех ипостасях, независимо от размера бюста. Впрочем, некоторым приглянулась и футболка, в которой можно делать эффектные снимки, если не ошибаться с ракурсом.
Крутая иллюзия
wotakucom
Фото © Instagram / oyoge_monachan
И спереди, и сбоку великолепно
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