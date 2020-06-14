Как выглядели советские актёры, их дети и внуки в одном и том же возрасте

Говорят, природа отыгрывается на детях. И это справедливо как минимум для профессии актёра. Шансов, что современные молодые артисты станут такими же любимыми, как Табаков, Янковский, Миронов, очень немного. Но это не значит, что современникам нужно опускать руки. Да они и не собираются этого делать и вполне успешно снимаются в кассовых фильмах, популярных сериалах или снимают их сами. Нас интересует не сравнение творческого пути, а именно внешнее сходство или различие.

Олег Табаков и его сын Павел. Олегу Павловичу на фото 25 лет, а его сыну — 24

Фото © "Кинопоиск" / Instagram / tabakov_pavel

Павлу Табакову 25 лет исполнится только в августе. Он активно снимается в кино и считается одним из самых перспективных современных российских актёров. Олег Павлович к 25 годам уже снялся в таких фильмах, как "Люди на мосту", "Накануне" и "Испытательный срок".

Олег Янковский и его сын Филипп. Обоим тут по 25 лет

Фото © "Кинопоиск"

В 25 лет Олег Янковский уже был известен благодаря роли в фильме "Служили два товарища". Его сыну Филиппу сейчас 51 год. К 25 годам он также имел внушительное портфолио, снявшись в "Зеркале", "Афганском изломе" и "Филере".

Андрей Миронов и его внук Андрей Удалов. Обоим на фото 25 лет

Фото © "Кинопоиск"

Внук Андрея Миронова и сын актрисы Марии Мироновой снимается мало. Из самых заметных его работ — роль датского принца в сериале "Годунов". В 1966 году, когда Андрею Миронову было 25, он уже снялся в таких фильмах, как "Берегись автомобиля", "Три плюс два" и "Год как жизнь".

Сергей Бондарчук и его сын Фёдор. Обоим на фото по 30 лет

Фото © "Кинопоиск"

В 30 лет Сергей Бондарчук уже был востребованным советским актёром и имел портфолио из пяти картин, в том числе роль в фильме "Молодая гвардия". У его сына Фёдора к 30 годам также довольно внушительный "багаж" — 30-летие он отметил на съёмочной площадке фильма "Кризис среднего возраста".

Олег Ефремов, его сын Михаил и внук Никита. Всем на фото по 30 лет

Фото © "Кинопоиск"