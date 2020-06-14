Гонщица отчаялась когда-либо победить и переключилась на то, что получается у неё лучше всего: 10 фото

25-летняя Рене Грейси из Австралии когда-то была подающей надежды гонщицей, со страстью боролась на соревнованиях и мечтала участвовать в IndyCar и NASCAR
Однако в 2017 году началась череда неудач, и из-за невысоких результатов её заменили на другого водителя. Девушке нужны были деньги, и она нашла выход
Рене окончательно бросила гонки, хоть ей и нелегко это далось, и решила продавать свои интимные фото и видео на сайте OnlyFans, пишет Ladbible. О чём, по её словам, не жалела ни минуты
За первую неделю она заработала 3000 долларов, а набрав подписчиков, — 25 тыс. долларов за то же время. Рене радуется тому, что теперь она за год сможет выплатить кредит за дом, который взяла на 30 лет
Девушка не считает, что ей есть чего стыдиться, и чувствует себя в своей сегодняшней роли вполне комфортно. А бесплатные и менее откровенные снимки выкладывает в свой инстаграм, где за ней следят 355 тыс. человек
Я сожалею, если расстроила кого-то такими переменами. Но я не озабоченная, не проститутка и не эскортница. Я просто зарабатываю деньги и буду делать это столько, сколько смогу
Рене Грейси
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