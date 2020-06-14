Гонщица отчаялась когда-либо победить и переключилась на то, что получается у неё лучше всего: 10 фото

25-летняя Рене Грейси из Австралии когда-то была подающей надежды гонщицей, со страстью боролась на соревнованиях и мечтала участвовать в IndyCar и NASCAR

Фото © Instagram / renee_gracie

Однако в 2017 году началась череда неудач, и из-за невысоких результатов её заменили на другого водителя. Девушке нужны были деньги, и она нашла выход

Фото © Instagram / renee_gracie

Рене окончательно бросила гонки, хоть ей и нелегко это далось, и решила продавать свои интимные фото и видео на сайте OnlyFans, пишет Ladbible. О чём, по её словам, не жалела ни минуты

Фото © Instagram / renee_gracie

За первую неделю она заработала 3000 долларов, а набрав подписчиков, — 25 тыс. долларов за то же время. Рене радуется тому, что теперь она за год сможет выплатить кредит за дом, который взяла на 30 лет

Фото © Instagram / renee_gracie

Девушка не считает, что ей есть чего стыдиться, и чувствует себя в своей сегодняшней роли вполне комфортно. А бесплатные и менее откровенные снимки выкладывает в свой инстаграм, где за ней следят 355 тыс. человек

Фото © Instagram / renee_gracie