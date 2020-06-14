На Reddit увидели, что происходит, если окунуть одуванчик в воду, и к такому не был готов никто

Пользователь HellsJuggernaut поделился на Reddit видео, которое изменило отношение юзеров к одуванчикам навсегда. На его кадрах человек решает провести эксперимент и пытается опустить растение в бокал с водой. Но оказалось, что это не так просто.

Видео © Reddit / HellsJuggernaut

Сначала цветок изгибается и уворачивается от содержимого бокала, никак не желая сдаваться. Потом автору ролика всё же удаётся опустить пушистую головку стойкого цветка под воду. Но когда он её достает, то становится ясно, что одуванчик на ура справился с испытанием влагой. Более того, он, казалось, ничуть не намок.

Пост набрал более 97 тысяч лайков, а в комментариях юзеры выразили своё восхищение цветком и его необычным свойством, которые некоторые приняли за настоящее волшебство. Кажется, в Сети появился новый супергерой.

Гидрофобное свойство IWasSadSometimeAgo

Выглядит как кот, который не хочет купаться 8evolutions

Теперь всё, что нам нужно, — построить лодку из одуванчиков Colwolf77