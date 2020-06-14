В Челябинске не будут проводить построение войск 24 июня из-за коронавируса

Запланированное на 24 июня торжественное построение войск и техники в Челябинске отменено в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона Алексея Текслера в Telegram.

— В связи с тем что в Челябинской области продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, а также с риском дальнейшего распространения коронавируса на основании рекомендаций медиков областным оперативным штабом принято решение не проводить 24 июня торжественное построение войск и техники в Челябинске, — говорится в сообщении.