Глава МИД Украины заявил, что готов начать переговоры с Лавровым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов к переговорам с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает "Укринформ".
— Я открыт для общения с Сергеем Лавровым. Если это поможет решить наши проблемы и поспособствует деоккупации украинской территории, освобождению украинских заключённых, я готов к взаимодействию в любом формате, — отметил Кулеба.
По его словам, сейчас обсуждаются даты переговоров в "нормандском формате" на уровне глав министерств иностранных дел. Также Кулеба заявил, что минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе не умерли, однако "держатся на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции лёгких".
Напомним, ранее глава МИД Украины сообщил о планах ликвидировать ДНР и ЛНР, когда страна восстановит контроль над границей с РФ в Донбассе. Также Дмитрий Кулеба считает, что положительного результата в урегулировании ситуации в ДНР не добиться без "конструктивной позиции России".