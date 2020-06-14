Глава МИД Украины заявил, что готов начать переговоры с Лавровым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов к переговорам с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает "Укринформ".

— Я открыт для общения с Сергеем Лавровым. Если это поможет решить наши проблемы и поспособствует деоккупации украинской территории, освобождению украинских заключённых, я готов к взаимодействию в любом формате, — отметил Кулеба.

По его словам, сейчас обсуждаются даты переговоров в "нормандском формате" на уровне глав министерств иностранных дел. Также Кулеба заявил, что минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе не умерли, однако "держатся на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции лёгких".