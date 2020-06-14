"Открытая провокация". В Еврейском музее отреагировали на объявление о поиске "бармена-славянина"

Публикация объявления о поиске человека "славянской внешности" для работы в кафе при Еврейском музее и центре толерантности возмутила коллектив учреждения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на открытое письмо президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР), генерального директора музея Александра Бороды.

— Объявление содержало дискриминационное требование к соискателю, — сказано в комментарии пресс-службы ФЕОР к письму раввина.

Сам Борода в послании назвал случившееся "открытой провокацией", которая идёт вразрез с убеждениями организации.

— Поэтому такая формулировка никак не могла исходить ни от кого из сотрудников музея. И очевидно, что после данного инцидента мы немедленно прекратили сотрудничество с лицами, несущими за это ответственность, — подчеркнул раввин.