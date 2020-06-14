Призывающего сидеть дома Кличко заметили в ресторане в компании двух девушек

Градоначальника заметили в ресторане "Охота на овец" после 22 часов. Согласно требованиям к работе учреждений общественного питания во время карантина, после десяти вечера все заведения должны быть закрыты. Кличко сидел в компании мужчины и двух девушек, тогда как те же правила не позволяют сажать за один стол больше двух граждан.