Призывающего сидеть дома Кличко заметили в ресторане в компании двух девушек

Мэра Киева Виталия Кличко застали за нарушением: вопреки действующим правилам он решил посидеть за столиком в одном из столичных кафе, пишет УНИАН.
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Градоначальника заметили в ресторане "Охота на овец" после 22 часов. Согласно требованиям к работе учреждений общественного питания во время карантина, после десяти вечера все заведения должны быть закрыты. Кличко сидел в компании мужчины и двух девушек, тогда как те же правила не позволяют сажать за один стол больше двух граждан.
Ранее мэр столицы Незалежной заявил, что коронавирусная инфекция может унести жизни 1,2 миллиона украинцев. Пытаясь вдохновить граждан своим примером, он показывал тренировку в условиях карантина и даже хвастался самостоятельно сделанной стрижкой.