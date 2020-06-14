На реке Поля в Подмосковье заметили большие пятна неизвестного происхождения

На поверхности реки Поля в подмосковной Шатуре обнаружили необычное пятно серебристо-коричневого цвета. Плёнка вытянулась вдоль береговой линии на шесть-семь километров, сообщает региональное управление МЧС РФ.
В ведомстве уточнили, что площадь странного загрязнения составляет 350 квадратных метров. Каждое из пятен занимает по 10–15 метров.
— Сотрудниками Водоканала были взяты заборы воды для выяснения состава. С 09:00 14 июня планируется начало работ по устранению плёнки, — уточнили в пресс-службе.
В Минэкологии области "Интерфаксу" заявили, что устанавливают причину инцидента. По одной из версий, плёнка могла образоваться в результате аварийного сброса сточных вод, произведённого на фоне обильных осадков.