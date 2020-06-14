На реке Поля в Подмосковье заметили большие пятна неизвестного происхождения

На поверхности реки Поля в подмосковной Шатуре обнаружили необычное пятно серебристо-коричневого цвета. Плёнка вытянулась вдоль береговой линии на шесть-семь километров, сообщает региональное управление МЧС РФ.

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В ведомстве уточнили, что площадь странного загрязнения составляет 350 квадратных метров. Каждое из пятен занимает по 10–15 метров.

— Сотрудниками Водоканала были взяты заборы воды для выяснения состава. С 09:00 14 июня планируется начало работ по устранению плёнки, — уточнили в пресс-службе.