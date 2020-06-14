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Лучшее для потомков. В США в статуе лидера конфедератов нашли бутылку виски и номер газеты 1936 года

Это произошло во время демонтажа памятника, установленного в здании Капитолия штата Кентукки.

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Фото © Twitter / Matt Stone

Внутри статуи первого и единственного президента Конфедеративных Штатов Америки Джефферсона Дэвиса нашли бутылку бурбона и номер газеты State Journal от 20 октября 1936 года — дня, когда был установлен монумент. Об этом сообщает New York Post.

Решение о демонтаже памятника 12 июня приняли члены Консультативной комиссии по историческому достоянию штата Кентукки. Статую перенесут в парк в родном для Дэвиса городе Фэрвью.

Ранее Лайф сообщал, что в американском Норфолке по решению властей была демонтирована статуя солдата конфедератов. Снос памятника обсуждался не один год, на него решились в разгар протестных акций, охвативших США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими.

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