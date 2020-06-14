Лучшее для потомков. В США в статуе лидера конфедератов нашли бутылку виски и номер газеты 1936 года

Внутри статуи первого и единственного президента Конфедеративных Штатов Америки Джефферсона Дэвиса нашли бутылку бурбона и номер газеты State Journal от 20 октября 1936 года — дня, когда был установлен монумент. Об этом сообщает New York Post.

Решение о демонтаже памятника 12 июня приняли члены Консультативной комиссии по историческому достоянию штата Кентукки. Статую перенесут в парк в родном для Дэвиса городе Фэрвью.

They found a flask of Glenmore whiskey and some papers inside the base of the #JeffersonDavis statue. #Kentucky pic.twitter.com/XYL4REPJg5 — Philmonger (@phillipmbailey) June 13, 2020