"С чего им отдавать нам острова?" Японцы отреагировали на слова Путина о Курилах

Японцев не удивили слова Владимира Путина о принадлежности Курильских островов РФ, пишет газета Yomiuri Shimbun. В поздравительной речи по случаю Дня России глава государства подчеркнул, что родиной каждого россиянина являются территории "от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма".
Читатели статьи в комментариях резюмировали, что Москва не собирается отдавать Токио Курилы. Один из пользователей отметил, что японская сторона также не может добиться возврата территорий от Южной Кореи.
— Россияне уже создали на островах базу для жизни своих граждан. С чего им теперь отдавать нам острова? — написал юзер.
Пользователь под ником uno добавил, что Москва никогда не отдаст "ни один остров". Другой читатель пояснил, что у Токио нет экономического могущества и военной силы — факторов, без которых "ничего не получится".
Напомним, споры России и Японии о принадлежности территории продолжаются с середины прошлого века — после того как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом МИД РФ неоднократно заявлял, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.