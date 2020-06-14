"С чего им отдавать нам острова?" Японцы отреагировали на слова Путина о Курилах

Японцев не удивили слова Владимира Путина о принадлежности Курильских островов РФ, пишет газета Yomiuri Shimbun. В поздравительной речи по случаю Дня России глава государства подчеркнул, что родиной каждого россиянина являются территории "от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма".

Читатели статьи в комментариях резюмировали, что Москва не собирается отдавать Токио Курилы. Один из пользователей отметил, что японская сторона также не может добиться возврата территорий от Южной Кореи.

— Россияне уже создали на островах базу для жизни своих граждан. С чего им теперь отдавать нам острова? — написал юзер.

Пользователь под ником uno добавил, что Москва никогда не отдаст "ни один остров". Другой читатель пояснил, что у Токио нет экономического могущества и военной силы — факторов, без которых "ничего не получится".