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"С чего им отдавать нам острова?" Японцы отреагировали на слова Путина о Курилах

Жители Страны восходящего солнца назвали стратегическим вопрос принадлежности территории.

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Фото © ТАСС / Сергей Красноухов

Японцев не удивили слова Владимира Путина о принадлежности Курильских островов РФ, пишет газета Yomiuri Shimbun. В поздравительной речи по случаю Дня России глава государства подчеркнул, что родиной каждого россиянина являются территории "от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма".

Читатели статьи в комментариях резюмировали, что Москва не собирается отдавать Токио Курилы. Один из пользователей отметил, что японская сторона также не может добиться возврата территорий от Южной Кореи.

Россияне уже создали на островах базу для жизни своих граждан. С чего им теперь отдавать нам острова? — написал юзер.

Пользователь под ником uno добавил, что Москва никогда не отдаст "ни один остров". Другой читатель пояснил, что у Токио нет экономического могущества и военной силы — факторов, без которых "ничего не получится".

Напомним, споры России и Японии о принадлежности территории продолжаются с середины прошлого века — после того как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом МИД РФ неоднократно заявлял, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.

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