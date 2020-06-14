Со дна Невы подняли полковую пушку времён Великой Отечественной войны

В районе деревни Пески Ленинградской области со дна Невы подняли полковую пушку, затонувшую при переправе частей Красной армии в октябре 1941 года. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", это образец 1927 года.

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и члены Совета Федерации. Поисками орудия четыре месяца занимались водолазы МЧС.

— Пушка практически в идеальном состоянии. Отпескоструить её, привести в порядок — и можно, наверное, даже стрелять, — отметил водолаз Константин Симоненко.

Отмечается, что пушку отреставрируют, после чего установят на открытой площадке музея-диорамы "Прорыв блокады Ленинграда", который находится в Кировске.