Со дна Невы подняли полковую пушку времён Великой Отечественной войны

В районе деревни Пески Ленинградской области со дна Невы подняли полковую пушку, затонувшую при переправе частей Красной армии в октябре 1941 года. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", это образец 1927 года.
В торжественной церемонии приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и члены Совета Федерации. Поисками орудия четыре месяца занимались водолазы МЧС.
— Пушка практически в идеальном состоянии. Отпескоструить её, привести в порядок — и можно, наверное, даже стрелять, — отметил водолаз Константин Симоненко.
Отмечается, что пушку отреставрируют, после чего установят на открытой площадке музея-диорамы "Прорыв блокады Ленинграда", который находится в Кировске.
Напомним, ранее житель Подмосковья нашёл на своём участке снаряд "катюши" времён Великой Отечественной войны, когда стал копать бассейн. По словам пиротехников, боеприпас находился в рабочем состоянии и мог сдетонировать в любой момент.