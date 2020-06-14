Роспотребнадзор объяснил рекомендации заселения в один номер отеля только женатых пар

В Роспотребнадзоре разъяснили рекомендации для отелей и гостиниц по размещению гостей в период сохранения рисков распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

— Пункт рекомендаций звучит — "размещение гостей преимущественно одноместное, за исключением семейного". То есть рекомендуется не заселять в номера людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни, чтобы избежать дополнительных рисков инфицирования при тесном контакте, — говорится в сообщении.

Как объяснили в Ростуризме, у туристов, приехавших на отдых вместе, не будут спрашивать при заселении документы, подтверждающие брак. Об этом сообщает РИА "Новости".