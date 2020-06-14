СКР начал проверку после столкновения самолётов в Пулково

Следователи проверяют инцидент со столкновением двух самолётов в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

Сотрудники ведомства осматривают место происшествия. Они намерены установить обстоятельства, причину и условия, из-за которых произошло столкновение. После этого будет принято процессуальное решение.