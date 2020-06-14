СКР начал проверку после столкновения самолётов в Пулково

Следователи проверяют инцидент со столкновением двух самолётов в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.
Сотрудники ведомства осматривают место происшествия. Они намерены установить обстоятельства, причину и условия, из-за которых произошло столкновение. После этого будет принято процессуальное решение.
Лайф писал, что сегодня в Пулково на взлётно-посадочной полосе самолёты авиакомпаний "Уральские авиалинии" и S7 не смогли разъехаться на трассе и зацепились крыльями. В результате происшествия никто не пострадал, воздушная гавань работает в штатном режиме. Ранее сообщалось, что после инцидента в аэропорту решили провести прокурорскую проверку.