НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

СКР начал проверку после столкновения самолётов в Пулково

Ведомство планирует выяснить причину и обстоятельства происшествия.

583

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Следователи проверяют инцидент со столкновением двух самолётов в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

Сотрудники ведомства осматривают место происшествия. Они намерены установить обстоятельства, причину и условия, из-за которых произошло столкновение. После этого будет принято процессуальное решение.

Лайф писал, что сегодня в Пулково на взлётно-посадочной полосе самолёты авиакомпаний "Уральские авиалинии" и S7 не смогли разъехаться на трассе и зацепились крыльями. В результате происшествия никто не пострадал, воздушная гавань работает в штатном режиме. Ранее сообщалось, что после инцидента в аэропорту решили провести прокурорскую проверку.

Выбор редакции

Loading...